Магаданские водолазы в рамках учений спускаются к подводной лодке Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

В Магадане проходят сборы по подготовке водолазов. Спасатели отрабатывают навыки погружения под воду в зимнее время года. Учения проходят в бухте Нагаева в Охотском море. Водолазы спускаются на дно бухты, к подводной лодке, тем самым тренируют организм и отрабатывают навыки погружения под лед. На месте они исследуют лодку, снимая процесс на видео.

- Зимние погружения сильно отличаются от летних, так как и температура отрицательная, и над головой не открытое море, а полутораметровый слой льда, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Магаданской области. - Лед над головой - психологическое препятствие, к которому нужно быть морально готовым. В случае чрезвычайной ситуации водолазу надо возвратиться в майне, где он нырял. Этот момент отрабатывается.

Так, чтобы уметь работать подо льдом, проводятся подобные тренировки. Недавно в бухте Гертнера под лед провалился автомобиль, рыбак погиб, тело доставали водолазы. Для таких случаев в том числе и проводятся тренировки.

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