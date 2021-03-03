Ограбление «комиссионки» раскрыли полицейские в Хабаровске Фото: Артем КИЛЬКИН

В Хабаровске полиция раскрыла кражу, произошедшую в комиссионном магазине краевой столицы. Задержана продавец точки.

- В полицию с заявлением обратился предприниматель, владелец павильона продажи подержанной электроники. Он сообщил, что из сейфа его торговой точки на Амурском бульваре кто-то украл деньги, а также сотовые телефоны и инструменты. В общей сложности ущерб предприниматель оценил в 60 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Криминалисты на месте преступления следов взлома не обнаружили, а кражу совершила продавец точки, об этом органы узнали, проанализировав записи с камер наблюдения. У продавца имелся свой комплект ключей. Ночью она проникла в павильон и совершила кражу.

Женщину задержали, она сказала, что деньги потратила на личные нужды. Органы сообщили, что ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за кражи и мошенничество.

Возбуждено уголовное дело, женщине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

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