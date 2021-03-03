Жилье взамен аварийного получат 73 семьи в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Новое жилье взамен аварийного требуется в Хабаровске 73 семьям. В новые благоустроенные квартиры заедут 205 человек, квартиры будут от однокомнатной до четырехкомнотной.

В новые жилища люди въедут в текущем и следующем годах. Дома, в которых живут сейчас 73 семьи, признаны аварийными до 1 января 2017 года.

- Общая площадь расселения аварийных домов - 2855 квадратов, - рассказали в пресс-службе администрации Хабаровска. - Перечень требований к покупке квартиры определен и размещен на сайте мэрии. Собственники и юридические лица могут с перечнем ознакомиться и подготовиться к аукциону с продажей своих квартир.

Требования к квартирам: ремонт, исправное оборудование и сантехника. Участвовать в аукционе могут все желающие собственники.

Муниципалитетом жилье приобретается в рамках программы по расселению аварийных домов. Она стартовала в краевой столице еще в 2019 году. Переселили за первый этап уже 66 семей, на втором этапе расселят еще 85 семей.

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