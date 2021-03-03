На детский отдых краевое правительство выделит более 156 миллионов рублей Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае этим летом из бюджета края будет выделено порядка 156 миллионов рублей на детский отдых. Больше 25 тысяч детей смогут поехать в санатории и лагеря. Получить путевку смогут дети из малоимущих семей, находящиеся в социально-опасном положении и дети с инвалидностью.

- В регионе большое внимание уделяется таким детям и их организации их отдыха, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края со ссылкой на минсоцзащиты края. - Путевки в организации отдыха и оздоровления им предоставляются без учета дохода семьи.

Министерство социальной защиты Хабаровского края организовывает для детей с нарушениями здоровья или развития особенный отдых. Для них работают смены «Ласковое море» и «Мир новых возможностей» на берегу Японского моря. Они пройдут в конце лета, если пандемия закончится и ограничения снимут.

Более подробную информацию можно узнать в минсоцзащите края и центрах соцподдержки населения по месту жительства.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.