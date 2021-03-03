Россельхозбанк предложил доставку фермерской продукции с маркетплейса Свое Родное через сервисы Яндекс Go

«Россельхозбанк» предложил продавцам торговой площадки «Свое Родное» доставлять товары своим клиентам через логистическую платформу «Доставка Яндекс Go». Услуга доступна в 500 городах для фермеров-участников платформы «Свое Родное», подключивших опцию курьерской доставки. Новый функционал торговой площадки позволит предпринимателям расширить географию продаж и масштабировать бизнес.

- Мы создаем один из крупнейших в России специализированных маркетплейсов, где пред-ставлена качественная фермерская продукция со всех регионов России. Сотрудничество с «Доставкой Яндекс Go» позволит присоединившимся к торговой площадке фермерам значительно увеличить число клиентов и расширить географию заказов, - заявила руководитель Центра развития финансовых технологий «Россельхозбанка» Елена Батурова.

Платформа «Свое Родное» объединяет почти две тысячи продавцов, среди которых фермерские хозяйства и частные предприниматели в 70 регионах России. Сейчас на площадке представлены более семи тысяч товаров в 17 категориях, в том числе рыба и морепродукты, мясо, сыры, молоко и яйца, овощи и фрукты, готовые блюда и диетические продукты.

В дополнение к онлайн-каналу «Россельхозбанк» развивает партнерство с крупнейшими розничными сетями по продвижению фермерской продукции. С декабря 2020 года отдельные категории продукции производителей, представленных на платформе «Свое Родное», уже можно приобрести в супермаркетах федеральной розничной сети «Магнит» и гипермаркетах международного ретейлера Globus. В 2021 году маркетплейс увеличит количество партнеров среди крупных розничных сетей.