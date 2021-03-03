Пройти бизнес-перепись предприниматели Хабаровского края могут через сайт госуслуг Фото: Правительство Хабаровского края

Бизнес-перепись проводится в стране раз в пять лет. Ее цель - получить от предпринимателей достоверную информацию о состоянии бизнеса, чтобы в дальнейшем государство могло корректировать политику в отношении МСП.

На данное время анкеты подали уже порядка 5338 бизнесменов. Участие в переписи носит обязательный характер. В ином случае бизнесменов ждет административное наказание.

С первого марта в Хабаровском крае появилась возможность подать анкету с помощью сайта «Госуслуги».

- Для предоставления сведений ИП достаточно наличия подтвержденной учетной записи, юридическим лицам также необходимо наличие электронной подписи, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Кроме того, с 15 января до первого апреля анкеты направляются также в региональные органы статистики или посредством электронного документооборота, или в бумажном варианте.

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