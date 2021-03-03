На первенство по греко-римской борьбе в Хабаровск приедет Александр Карелин Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске 11 марта начнется первенство России по греко-римской борьбе. Участие в нем примут спортсмены в возрасте до 21 года. Более 300 участников будут бороться за право зваться лучшими в своем виде спорта.

На первенство приедет почетный гость - Александр Карелин, трехкратный Олимпийский чемпион. Спортсмен в своем видеообращении выразил благодарность главе региона за активную поддержку спорта в Хабаровском крае.

- Хабаровская школа греко-римской борьбы на Дальнем Востоке самая титулованная, потому что опирается на традиции, заложенные нашим корифеем Виталием Стручковым в Комсомольске-на-Амуре. Надеюсь, что на этом первенстве появятся новые молодые борцы, а зрители увидят всю красоту нашего вида спорта, - сказал спортсмен.

Греко-римская борьба в России популярна и развита. Александр Карелин для спортсменов этого вида - пример. Соревнование, проведенное в крае, поспособствует развитию греко-римской борьбы внутри региона.

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