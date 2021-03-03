Госавтоинспекторы Хабаровска дарят девушкам-водителям цветы Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Еще совсем немного времени осталось до самого нежного и весеннего праздника - Международного женского дня. Сотрудники госавтоинспекции Хабаровска уже начали встречать этот праздник. По-особенному.

Александр Щляхов, майор полиции, начальник подразделения экзаменационного отдела УМВД России по городу Хабаровску, в честь праздника и в его преддверии поздравил женщин-водителей, которые обратились за получением государственных услуг - заменой водительского удостоверения.

Представительницам прекрасного пола были подарены цветы и Правила дорожного движения, им пожелали самого прекрасного настроения в праздник, счастья в семье, благополучия и здоровья.

Присутствующим майор еще раз рассказал о возможности пользоваться порталом государственных услуг для решения множества вопросов, особенно связанных с документами, рассказал обо всех преимуществах электронной подачи заявлений и о том, что действует скидка в размере 30% на оплату госпошлины.

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