Семью с 12 детьми Михаил Дегтярев наградил знаком «Родительская слава Хабаровского края» Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае состоялось торжественное мероприятие, где чествовали одну из семей-рекордсменов по количеству детей. Семья Мусиных - это двое родителей, Ирина и Рустам, и 12 детей: Кристина, Полина, Эльвира, Тимофей, Елизавета, Екатерина, Эмиль, Леонид, Ульяна, Галина, Константин и Арсений.

Глава региона в торжественной обстановке вручил родителям большого семейства почетный знак «Родительская слава Хабаровского края». Супруги прожили в браке 22 года, все это время они занимаются, пожалуй, самым сложным делом - воспитанием детей.

- Семья - это главнейшая опора для каждого человека. Правительство региона ставит в приоритет развитие семейных ценностей в крае, семейную политику, поддержку материнства и детства, - сказал Михаил Дегтярев.

Глава Хабаровского края выразил благодарность Мусиным-старшим за их ответственность, творческий подход и достойное воспитание детей. Мусины - единственная семья с 12 детьми в Хабаровском крае.

Награда вручается с 2014 года родителям, которые воспитывают четырех и более детей. Каждый год награждаются три семьи. Дополнительно они получают по 100 тысяч рублей.

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