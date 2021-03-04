Бесплатную юридическую помощь оказывают жителям Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае жители-льготники получают безвозмездные консультации по юридическим вопросам от специалистов юридического бюро региона.

Первые консультации уже получили жители района имени Лазо во время приезда к ним специалистов бюро. Шесть правовых консультаций провели сотрудники по вопросам страховой пенсии, вступления в наследство, жилья, банкротства и прочего. Обратившимся предоставили исчерпывающие ответы на их вопросы.

Государственное бюро консультирует население с 2013 года. За это время правовую помощь получили десятки тысяч жителей.

- Юристы оказывают три вида помощи: устную или письменную консультацию, составление документов, представление интересов граждан в суде, государственных или муниципальных органах, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Выездные приемы необходимы жителям отдаленных населенных пунктов. Консультации нужны всем, а возможность выехать в профильную контору бывает не у всех.

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