На ремонт дорог Хабаровский край получит дополнительно 565 миллионов рублей Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В текущем году региону дополнительно будет выделено 565 миллионов рублей в рамках этого проекта. Михаил Мишустин подписал соответствующий документ. Кроме дополнительных средств край на ремонт потратит два миллиарда рублей.

- Дополнительные деньги помогут расширить работу по проекту в регионе, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Планируется произвести ремонт на 125 километрах автодорог в крае.

В Хабаровске работы по ремонту стартуют на Тихоокеанской улице, в границах улицы Шелеста и Депо-2. Зайдут с работами на Березовку, на Пятую площадку. В Городе юности отремонтируют порядка 30 объектов. В Хабаровском районе ремонт пройдет на участках дорог в Корфовском поселке, в Сосновке, в Ракитном, в Чистополье.

Национальный дорожный проект реализуется в Хабаровском крае по поручению президента страны. За 2020 год в регионе отремонтировали 200 километров автодорог вместо запланированных 150.

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