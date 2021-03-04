Дело о поджоге машины в Хабаровске направлено в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске уголовное дело о поджоге машины представлено на рассмотрение судье. Максимальная санкция по части второй статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога» предусматривает лишение свободы преступника на срок до пяти лет.

Заместителем прокурора Краснофлотского района утверждено обвинение в отношении мужчины 32 лет, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края. - Его обвиняют в умышленном поджоге автомобиля.

Органы установили, что между пассажиром и водителем случился конфликт. Когда водитель вышел из машины, пассажир подпалил обивку переднего сиденья в салоне авто, дождался, пока пламя разгорится, и тоже вышел. В итоге из-за поджога машина полностью выгорела. Цена уничтоженного пламенем автомобиля составила 350 тысяч рублей.

Уголовное дело направили в суд.

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