Дорожные службы Хабаровска встретили циклон 15 спецмашинами Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровский край вновь пришел снежный циклон. На дороги краевого центра с утра, четвертого марта, вышли 15 машин спецтехники, которые ведут активную посыпку дорожного полотна противогололедными средствами.

- Прежде всего обработка идет на трассах, где ездит общественный транспорт, также посыпаются спуски и подъемы, опасные участки, повороты, - рассказали в пресс-службе администрации города Хабаровска. - Днем на дороги выйдет 65 единиц техники. Очистку проведут на дорогах, остановках, пешеходных переходах.

Как сообщают в администрации города со ссылкой на городское ЖКХ, с утра, четвертого марта, на уборку дворов вышли порядка 1300 работников. Очистку проводят на пешеходных зонах, расчищают лестницы, входы в подъезды и прочее.

Напомним, во время снегопада по нормам уборка снега не должна прекращаться. По окончании снегопада в течение 12 часов все последствия должны быть устранены.

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