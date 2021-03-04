Дети с особенностями здоровья готовятся к Пифийским играм в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае с первого марта принимаются заявки на участие в муниципальном этапе первых международных детских Пифийских игр. Дети, имеющие особенности здоровья, уже начали подготовку к мероприятию. Соревнования в восьми видах искусств и розыгрыш 24 номинаций ожидают ребят на играх.

Отбор участников будет длиться до 18 марта. Ребята до 18 лет с особенностями здоровья, инвалиды, с интеллектуальными нарушениями, и инвалиды с ментальными нарушениями до 27 лет могут стать конкурсантами.

На играх будут представлены восемь видов искусства - живопись и графика, аудиовизуальное, театральное, художественное слово, музыкальное искусство, жестовая песня, хореографическое и цирковое искусство.

Игры - это стимул для социализации детей. Театр, например, помогает детям-аутистам справляться со страхом чужого взгляда, прикосновений. ИЗО способствует передаче на холст всех эмоций, переживаний.

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