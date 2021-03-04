Больше сотни поддельных купюр обнаружили в Хабаровском крае в 2020 году Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Хабаровском крае снижается количество выявляемых поддельных денежных знаков. За прошлый, 2020 год в регионе обнаружено 112 фальшивых купюр, это на 13% меньше, чем годом ранее.

- Несколько лет подряд мы наблюдаем снижение количества выявленных в банковской системе региона поддельных денежных знаков, - отмечают в пресс-службе хабаровского отделения Дальневосточного ГУ Банка России. - Это связано с тем, что защита на банкнотах постоянно усовершенствуется и обновляется, а кассиры все тщательнее проверяют купюры на подлинность.

За 2020 год в регионе изъяли 94 купюры по пять тысяч и 14 по тысяче. Банкноты по 50 и 500 рублей составляют меньшую часть выявленных из оборота купюр, лишь 2%. Подделывали и пятирублевые монеты, их обнаружили всего две. Фальшивые банкноты по 200 и 2000 рублей не выявлялись за прошлый год.

Кассиры могут пройти специальное обучение на предмет распознавания фальшивых купюр, обратившись на сайт Университета Банка России.

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