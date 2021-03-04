Часть наружной рекламы исчезнет с главных улиц Хабаровска Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровске в 2021 году наружную рекламу ожидают серьезные изменения. Во-первых, с центральных улиц краевого центра будут убирать большие рекламные конструкции, которые портят внешний облик города. Во-вторых, вдоль автодорог большие баннеры сменят сити-борды и видеоэкраны. Первой под изменения попадает улица Шелеста.

- В 2020 году доходы в городскую казну от рекламы сильно сократились из-за пандемии и экономического кризиса. Из-за того, что у рекламодателей снизилась платежеспособность, они ужали расходы на пиар, - рассказали в пресс-службе администрации города Хабаровска.

В нынешнем году городская схема размещения конструкций поменяется, исключат из нее 40 мест для установки.

В прошлом году особое внимание уделялось социальной рекламе. В городе разместили 1200 баннеров. Продолжалась борьба в 2020 году с незаконно размещенной рекламой, демонтировали 1086 конструкций. Работа по рекламным вопросам продолжается в 2021 году.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.