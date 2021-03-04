Супругов-долгожителей наградили в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровском крае особенно трепетно относятся к семьям, где супруги прожили в браке более полувека. В краевой столице состоялось торжественное вручение памятного знака «За супружеское долголетие». Его получили пять семейных пар.

- Среди обладателей награды семьи Щепиных, Заусаевых, Величкиных, Сидоровых и Кованевых, - рассказали в пресс-службе администрации Хабаровска.

Так, Щепины прожили в официальном браке больше 63 лет. Они говорят, что сохранить брак можно лишь глубоко уважая друг друга и испытывая взаимную любовь. Супруги вместе трудятся на благо семьи, воспитали детей - людей достойных и хороших, помогают растить внуков. Отметим, супруги имеют статус «детей войны», оба много лет работали на Дальнем Востоке - Василий Александрович дослужился до звания полковника. Вера Исаевна трудилась с сфере народного хозяйства, является ветераном труда.

К слову, в середине февраля текущего года в краевой столице снова стало возможным проводить торжественные церемонии заключения брака с приглашенными гостями.

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