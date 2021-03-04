Больше миллиона рублей алиментов задолжал житель Еврейской автономии Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Еврейской автономной области прокуратура признала обоснованным постановление дознавателя о возбуждении уголовного дела в отношении местного жителя.

- Органы установили, что местный житель 42 лет был обязан по решению суда выплачивать каждый месяц четверть своей заработной платы и других доходов в пользу несовершеннолетнего ребенка, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Еврейской автономной области.

Однако от исполнения своих обязательств отец ребенка злостно уклонялся, требования суда игнорировал. Более того, никаких попыток трудоустроиться не предпринимал. Следовательно, материальной помощи ребенку от отца не поступало.

В результате задолженность по алиментам у мужчины достигла суммы свыше одного миллиона рублей. Теперь в отношении неплательщика возбуждено уголовное дело. Ему может грозить лишение свободы на срок до одного года.

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