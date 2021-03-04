Двоих мужчин, обвиняемых в убийстве, будут судить в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске перед судом предстанут двое мужчин, которых обвиняют в совершении убийства хабаровчанина.

Следственные органы завершили расследование преступления, которое было совершено почти год назад в краевой столице. По версии следствия, двое мужчин избили третьего, который от полученных травм скончался на месте.

- В марте 2020 года в Центральном районе города Хабаровска в квартире найден мертвым мужчина с признаками насильственной смерти, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Хабаровскому краю и ЕАО. - Следователям удалось оперативно установить личности людей, причастных к совершению преступления.

Как считает следствие, между обвиняемыми и убитым произошел конфликт, двое мужчин нанесли третьему порядка 60 ударов ногами и руками, в результате которых мужчина скончался на месте.

Мужчин взяли под стражу. Один из них уже привлекался к ответственности за преступления разной степени тяжести. Доказательств собрано достаточно. Дело передано в суд.

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