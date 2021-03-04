Коронавирус в ЕАО: заболеваемость на 4 марта 2021 года Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Санитарно-эпидемическая обстановка по COVID-19 в Еврейской автономной области остается стабильной.

По состоянию на четвертое марта 2021 года в регионе общее количество людей, которым диагностировали коронавирус - 4336. Выздоровевших в области 4140 человек. К несчастью, 119 человек скончались от инфекции.

- 32 человека госпитализировали в инфекционный госпиталь области, 45 больных лечатся на дому амбулаторно, - рассказали в пресс-службе правительства ЕАО.

В области развернуто 88 ковидных коек. Из них занято 32 койки. Дома на карантине остаются 63 жителя области. За минувшие сутки в регионе провели 211 ковидных тестов.

Ситуация с внебольничной пневмонией в регионе следующая: всего в больницах Еврейской автономии на лечении находятся 100 пациентов, которым диагностировали пневмонию. Из них 17 детей. В больницу положили с пневмонией 71 человека, в их числе 10 детей. На искусственном вентилировании легких находятся трое пациентов.

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