Дороги Хабаровского края чистят больше 30 спецмашин Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровский край сегодня, четвертого марта, пришел снежный циклон. На расчистку трасс регионального значения отправились порядка 30 единиц специальной техники. Автогрейдеры, грейдозеры, экскаваторы и комбинированные дорожные машины пока справляются с последствиями циклона, при необходимости дополнительная техника приступит к работам.

- Трассы краевого значения функционируют нормально. Дороги чистят от снега, посыпают противогололедными средствами, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - На данный момент происшествий, связанных с ограничением проезда, не выявлено.

По информации синоптиков, снегопад продлится в регионе еще пятого марта. В связи с ухудшением погодных условий паромная переправа Ванино - Холмск закрыта. Последний рейс по переправе осуществился четвертого марта в 11:30. Ориентировочно переправу откроют после того, как погода улучшится.

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