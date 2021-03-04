Потребительские кредиты стали доступнее: «Россельхозбанк» снижает процентную ставку

В преддверии Международного женского дня «Россельхозбанк» запускает акцию по потребительским кредитам. В рамках специального предложения «Подарите праздник близким» клиенты «Россельхозбанка» смогут получить потребительский кредит без обеспечения в сумме до 5 миллионов рублей по ставке от 5,7% годовых.

Специальные процентные ставки будут доступны до 1 мая 2021 года. Заявку на кредит можно подать как в офисе банка, так и через дистанционные каналы.

- На 2021 год «Россельхозбанк» запланировал целый ряд инициатив, направленных на оптимизацию процессов и условий предоставления кредитных продуктов. Уже сегодня стартовало праздничное предложение «Подарите праздник близким», в рамках которого наши клиенты смогут получить потребительские кредиты на очень выгодных условиях и порадовать каждого члена своей семьи приятными подарками, - отметила руководитель блока розничного бизнеса АО «Россельхозбанк» Светлана Вишнякова.

Подробную информацию об условиях кредитных продуктов РСХБ можно получить в отделениях банка, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru

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