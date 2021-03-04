Почти тысячу кровель отремонтировали в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае министерство ЖКХ проанализировало итоги работы Регоператора. С 2014 года в крае отремонтировали порядка тысячи крыш. Когда планируется проведение ремонта в домах, собственники чаще всего акцентируют внимание на кровельных работах.

В текущем году запланирован ремонт в 282 МКД, 99 из них захотели отремонтировать крыши.

- На эти цели будет потрачено порядка 364 миллионов рублей, - сказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Больше всего крыш планируют починить в краевой столице - 32 кровли. В Городе юности заменят 28 крыш. В краевой столице на крыши потратят почти 112 миллионов рублей, а в Комсомольске - 117. Пока это не конечные цифры, собственники продолжают обращаться.

Так, на данное время уже заключено на 21 договор больше плана. Для ремонта 16 домов отбирают подрядчиков, еще на 52 объекта пройдет конкурс. Уже с начала текущего года прошел ремонт в 10 МКД в крае. Сумма, потраченная на ремонт составила 29 миллионов рублей.

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