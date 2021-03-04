Почти 13 миллионов рублей выделят мукомолам и хлебопекам Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Правительство РФ направит в регионы страны почти пять миллиардов рублей на поддержку мукомолов и хлебопеков. Цель поддержки - недопущение повышения цен на хлеб и хлебобулочные изделия, так как на зерно цена растет.

В Хабаровский край поступит на эти цели порядка 13 миллионов. Деньги помогут предприятиям возместить затраты на производство и реализацию продукции. Прием документов на выплаты стартует пятого марта и закончится пятого апреля.

- Хлебопекарная отрасль - одна из наиболее трудоемких. В ней трудится около трех тысяч рабочих и специалистов. В связи с этим государственная поддержка имеет большую социальную значимость, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Помощь будет рассчитываться по два рубля за килограмм продукции не длительного срока хранения. В крае в отрасли работает 194 предприятия. Потребность в хлебе полностью покрывается в регионе.

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