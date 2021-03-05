Обстановка в Хабаровском крае на 5 марта 2021 года: погода, пожары Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

В Хабаровском крае продолжает царствовать снежный циклон. На дорогах краевой столицы собрались немаленькие пробки. Причиной тому стала гололедица.

- В Хабаровске сегодня, пятого марта, снег, днем температура воздуха от -5 до -7 градусов. После обеда температура понизится до -12. Ветер юго-западного направления, 8-13 метров в секунду.

- На юге Хабаровского края небольшой снег, метель, днем от -2 до -7 градусов. Ветер западный, 5-10 метров в секунду, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на синоптиков.

В центре региона также небольшой снег, метель. Днем от -3 до -22 градусов. Порывы ветра могут быть со скоростью до 20 метров в секунду.

Север региона без существенных осадков. Николаевский и Ульчский районы - исключение, здесь пройдет снег. Днем от -13 до -23 градусов.

За минувшие сутки в регионе произошло 15 пожаров. Из них в жилых домах - шесть.

В крае продолжает действовать масочный режим.