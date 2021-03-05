В ЕАО с коронавирусом справились больше четырех тысяч человек Фото: Дарья АСЛАМОВА

Еврейская автономная область, как и все регионы страны, продолжает борьбу с новой коронавирусной инфекцией и связанными с ней ограничениями и последствиями. По состоянию на утро пятого марта в области следующая санитарно-эпидемическая обстановка: за все время пандемии в регионе коронавирус диагностировали 4341 жителю. Из этого числа уже поправились от вируса 4147 человек. К сожалению, в регионе от вируса умирают люди, за все время не удалось побороть инфекцию 119 больным.

- В инфекционный госпиталь ЕАО с диагнозом COVID-19 попали на стационарное лечение 34 человека, - сообщили в правительстве Еврейской автономной области. - Еще 41 пациент лечится от инфекции дома, амбулаторно.

В ЕАО в строю 88 коронавирусных коек. Из них заняты больными 34 койки, это порядка 38% от общего числа.

Пересидеть карантин дома оставили 136 человек. За прошедшие сутки в области провели 224 коронавирусных теста.