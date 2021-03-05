Быстрый, умный, цифровой: топ-3 самых популярных смартфонов

Чаще всего абоненты «МегаФона» в Хабаровском крае выходят в интернет со смартфонов марок Huawei, Honor, Samsung и Apple. Такие данные озвучили аналитики «МегаФона», изучив обезличенную статистику потребления абонентами мобильного интернет-трафика, и определили самые востребованные марки гаджетов.

Результаты показали, что смартфоны практически вытеснили кнопочные телефоны из обихода хабаровчан. На сегодняшний день соотношение «умных» устройств относительно «звонилок» в сети «МегаФона» в крае составляет 80 к 20.

Топ-3 смартфонов среди абонентов оператора выглядит следующим образом:

1. Samsung. 32,5% всех зарегистрированных в сети оператора смартфонов приходится на гаджеты этого производителя. Тем не менее в Хабаровском крае доля гаджетов Samsung в общем числе подключенных к сети «МегаФон» смартфонов несколько меньше, чем в среднем на Дальнем Востоке (34,1%).

2. Huawei + Honor. Смартфоны известного китайского производителя и его дочернего бренда - на втором месте по популярности. Их доля - 28,6%.

3. Apple. И третье место, с приличным отрывом, - у обладателей iPhone. Гаджетами Apple пользуется 14,4% хабаровских абонентов «МегаФона». Это больше, чем в среднем по Дальнему Востоку (11,8%).

В топ-3 по доле потребления интернет-трафика места распределились несколько иначе:

1. Huawei + Honor. Больше всех трафика качают устройства этих марок. На них приходится 30,8% всего мобильного трафика в сети края.

2. Samsung. Доля потребления мобильного интернета смартфонами корейского производителя - 27,8%.

3. Apple. На долю всех iPhone в хабаровской сети «МегаФон» приходится 21,9% всего трафика.

- Из года в год наши абоненты все активнее обновляют свои мобильные устройства. Выбор делается в пользу более современных, производительных смартфонов, - комментирует Денис Трофимчук, директор хабаровского отделения «МегаФона». - Растет и объем передачи данных. В 2020 интернет-трафик в сети LTE в крае вырос более чем в два раза, и чтобы он продолжал расти, мы не прекращаем развитие скоростной сети в регионе, чтобы у наших абонентов как в Хабаровске, так и в Чегдомыне, Монгохто и других небольших населенных пунктах были равные цифровые возможности.