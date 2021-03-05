В Аяно-Майский район будут завозить топливо и проведут Интернет по поручению Михаила Дегтярева Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, провел рабочую встречу с Алексеем Ивлиевым, главой Аяно-Майского района. Главы обсудили «наболевшие» проблемы района, разобрались в нюансах и наметили пути решения.

Одной из главных проблем в Аяно-Майском районе является поставка топлива. На данное время в районе нет автозаправочных станций, а ГСМ люди покупают по завышенной цене у перекупов. Более того, объема, который привозят в район, все равно не хватает населению.

От главы района поступила просьба о помощи в решении этой проблемы, району необходимо порядка сотни тонн топлива на частные нужды в рамках северного завоза. Михаил Дегтярев взял этот вопрос на заметку и поручил комитету по ТЭК организовать регулярный завоз топлива в район, причем в тех объемах, которые необходимы населению.

Помимо топливного вопроса на встрече обсудили еще ряд острых тем. Беседа с главой Аяно-Майского района показала, что к решению всех проблем необходимо привлечь профильные ведомства.

Так, Алексей Ивлиев поднял еще один важный для населения вопрос - цифрового неравенства. Он пояснил, что в некоторых населенных пунктах района очень медленный интернет, а кое-где его вообще нет, как, например, в селе Аим. По решению главы региона в районе будет установлена мини-базовая станция мобильной связи. Кроме того, для района проработают возможность включения в профильную инвестпрограмму крупного оператора связи по прокладке оптико-волоконной линии.

Встреча показала, что проблемы в Аяно-Майском районе есть, их достаточно много, но все они решаемы.