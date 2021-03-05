«Быть или не быть газохимическому комплексу, должны решать жители»: Михаил Дегтярев Фото: Правительство Хабаровского края

В ходе рабочей встречи Михаил Дегтярев побеседовал с главой Аяно-Майского района Алексеем Ивлиевым о предстоящем референдуме по поводу строительства в районе газохимического комплекса. Михаил Дегтярев свою точку зрения обозначил четко - люди имеют полное право высказать свое мнение, и быть или не быть предприятию на территории муниципального образования, могут решать именно местные жители. Глава региона сказал, что лично будет следить за результатами референдума 21 марта 2021 года.

Помимо референдума были подняты еще несколько важных вопросов. Так, Алексей Ивлиев сказал, что Нельканскому потребительскому обществу нужна поддержка, оно поставляет хлеб в два поселка - Нелькан и Джигду.

Пекарне требуется модернизация, а это стоит денег, поэтому глава района попросил у Михаила Дегтярева содействия в получении кредитной линии от краевого фонда поддержки малого предпринимательства. Обществу необходимо четыре миллиона рублей. Глава региона дал соответствующее поручение профильному ведомству.

Не менее важным вопросом на обсуждении глав стала транспортная доступность района. Жителям северных территорий станет большой помощью увеличение количества льготных авиабилетов. На данное время по сниженным тарифам можно летать лишь дважды в Хабаровск и обратно. Краевой минтранс рассмотрит возможность увеличения количества перелетов до шести раз в год.

Во время этой встречи Михаил Дегтярев больше узнал об Аяно-Майском районе, о проблемах, с которыми сталкиваются жители. По большей части проблем уже намечены пути решений, работа по улучшению качества жизни на территории Хабаровского края продолжается под руководством главы региона.