Цирк возобновляет работу после карантина в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжается постепенное снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. За сутки в регионе регистрируется порядка 50 новых случаев заражения, еще месяцем ранее цифра доходила до 300. В связи с этим в крае поступательно снимаются ограничения. Так, уже в ползала работают театры, проходят зрелищные мероприятия.

- Краевой цирк - не исключение. Впервые после карантина в стенах заведения будут встречать зрителей шестого марта, - рассказали в пресс-службе правительства края. - А сегодня, пятого марта, здесь пройдет благотворительная акция для детей из многодетных и малообеспеченных семей, для ребят из детских домов и интернатов, для ветеранов войны, труда и боевых действий. Приглашенные гости смогут увидеть генеральную репетицию циркового представления, намеченного на шестое число.

Первое выступление проведет государственный цирк Республики Бурятия. В апреле в Хабаровск приедет Росгосцирк с программой «Цирк на воде».

Однако руководство краевого цирка напоминает жителям края, что антиковидные ограничения сняты не полностью, вместить в зрительном зале руководство цирка сможет лишь 50% гостей.