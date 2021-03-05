Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Колонны спецтехники выйдут на борьбу со снегом на дорогах Хабаровска

Идет расчистка и посыпка противогололедными средствами городских дорожных артерий
Оксана ШЕМЕТОВА
КомментироватьОставить комментарий
Колонны спецтехники выйдут на борьбу со снегом на дорогах Хабаровска

Колонны спецтехники выйдут на борьбу со снегом на дорогах Хабаровска

Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровске стихия разгулялась не на шутку. С утра в краевой столице на дорогах было очень плотно из-за медленных потоков машин. Двигаются автомобилисты осторожно, так как дороги покрыты наледью. Дорожные службы продолжают борьбу с последствиями снегопада. В 11 часов утра пятого марта на дороги выехали механизированные колонны спецтехники. Они занимаются сгребанием снежной каши, расчисткой дорог и посыпкой противогололедными реагентами. Пройти колонны намерены по всем районам Хабаровска.

- Днем в уборке снега задействованы 54 машины и 65 рабочих, - сообщают в пресс-службе администрации города Хабаровска. - Как всегда в приоритете расчистка магистралей, где проходит общественный транспорт, а также пешеходных переходов, остановочных карманов, крутых подъемов и спусков, поворотов.

Представители городского управления дорог и внешнего благоустройства обратились к автомобилистам с просьбой не оставлять на ночлег машины близ автодорог, на обочинах, так как это мешает уборке, и при прохождении спецтехники машина может получить повреждения.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.