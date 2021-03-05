Колонны спецтехники выйдут на борьбу со снегом на дорогах Хабаровска Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровске стихия разгулялась не на шутку. С утра в краевой столице на дорогах было очень плотно из-за медленных потоков машин. Двигаются автомобилисты осторожно, так как дороги покрыты наледью. Дорожные службы продолжают борьбу с последствиями снегопада. В 11 часов утра пятого марта на дороги выехали механизированные колонны спецтехники. Они занимаются сгребанием снежной каши, расчисткой дорог и посыпкой противогололедными реагентами. Пройти колонны намерены по всем районам Хабаровска.

- Днем в уборке снега задействованы 54 машины и 65 рабочих, - сообщают в пресс-службе администрации города Хабаровска. - Как всегда в приоритете расчистка магистралей, где проходит общественный транспорт, а также пешеходных переходов, остановочных карманов, крутых подъемов и спусков, поворотов.

Представители городского управления дорог и внешнего благоустройства обратились к автомобилистам с просьбой не оставлять на ночлег машины близ автодорог, на обочинах, так как это мешает уборке, и при прохождении спецтехники машина может получить повреждения.

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