Михаил Дегтярев поздравил Надежду Серба, ветерана ВОВ с женским праздником Фото: Правительство Хабаровского края

В преддверии празднования Международного женского дня 8 Марта Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, лично навестил ветерана Великой Отечественной войны Надежду Серба для поздравления.

Михаил Дегтярев подарил Надежде Серба чайный сервиз и букет цветов. Кроме того, по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, Михаил Дегтярев передал ветерану медаль памяти «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и удостоверение к медали.

Надежда Серба в этом году будет отмечать юбилей - 90 лет. Надежда Филипповна родилась на Дальнем Востоке, более того, в Ульчском районе Хабаровского края. В семье вместе с ней росли еще семь братьев и сестер. С 1944 года, с июля месяца, дальневосточница работала в рыболовецком колхозе имени Кантера. В браке с мужем они воспитали четверых детей. Теперь Надежда живет с дочкой, внучкой и правнуком в краевой столице.

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