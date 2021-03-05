Пенсионерке предоставят жилье взамен аварийного через суд в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае в прокуратуру пожаловалась жительница Николаевска-на-Амуре на орган местного самоуправления. Женщина с супругом долгое время живут в доме, который уже давно признан аварийным и подлежит сносу, но другого жилья у семейной пары нет.

В Хабаровском крае прокуратура через суд добивается переселения заявителя из аварийного дома.

- Николаевский-на-Амуре городской прокурор обратился в суд с исковым заявлением к органу местного самоуправления о возложении обязанности предоставить пенсионеру во внеочередном порядке надлежащее жилье, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края. - Проверку провели по факту жалобы на нарушение ее жилищных прав. Органы выяснили, что семья заявительницы долго живет в аварийном доме, который должны снести. Другого жилья у них нет.

Прокуратура направила иск в суд, заявление прокуратуры удовлетворено.

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