Коечный фонд сократили еще на 111 мест в Хабаровском крае Фото: Александр БОЙКО

В Хабаровском крае наблюдается поступательное снижение уровня заболеваемости ковидом. Поэтому правительство региона приняло решение о сокращении коечного фонда для пациентов-ковидников.

Еще 111 коек в лечебных учреждениях региона возвращаются к плановому режиму оказания медуслуг. Сейчас коечный фонд развернут в 14 медицинских организациях края.

- В шести учреждениях Хабаровского края коечный фонд для пациентов с COVID-19 сократился на 5- 50 коек, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Количество мест уменьшили в Советско-Гаванской ЦРБ, Ванинской, Верхнебуреинской, Хабаровской противотуберкулезной больнице и краевой клинической больнице №2. Больше всего коек перевели в плановый режим работы в городской больнице №2 города Комсомольска-на-Амуре.

Началась обработка помещений и поверхностей дезинфицирующими средствами. После окончания этого процесса будут взяты смывы на анализ, чтобы выявить, не осталось ли вируса. Возврат к профильному режиму работы больниц идет аккуратно и постепенно. Запас ковидных коек должен составлять 15%. Сейчас в крае свободно 244 койки из 851.

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