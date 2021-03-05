Дорога Хабаровск - Биробиджан закрыта из-за гололедицы Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровском крае продолжаются работы по устранению последствий пришедшего в регион снежного циклона четвертого и пятого марта.

Из-за гололедицы сегодня, пятого марта, с девяти утра запрещено движение автомобилей между Хабаровском и Биробиджаном. То есть выехать в ЕАО из Хабаровска или в обратном направлении жители не смогут.

Кроме того, перекрыта дорога для пассажирского транспорта сообщением Хабаровск - Комсомольск - Лидога - Ванино и Хабаровск - Бикин.

- Дополнительно ограничения на движение ввели на паромных переправах. Так, движение паромов на переправе Ванино - Холмск пока не осуществляется, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Правительство региона просит водителей и пассажиров проявить осторожность и воздержаться от поездок на дальние расстояния до улучшения погодных условий, в связи с тем, что на дорогах гололедица и снежный накат.

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