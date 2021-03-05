Почта России предлагает подарить женщинам подписку на любимые издания Фото: Почта России

В преддверии Международного женского дня «Почта России» предлагает выписать в подарок популярные журналы и газеты. Проявить свое внимание и позаботиться о близком человеке просто с помощью онлайн-каталога изданий на сайте и в мобильном приложении «Почты России».

В подписном каталоге «Почты России» для женщин представлено около сотни журналов. Среди них есть и широко известные: «Домашний очаг», «Лиза», Cosmopolitan, «Бурда», а также издания с рецептами, советами для дачи и многие другие.

Навигация онлайн-сервиса podpiska.pochta.ru позволяет выбрать журналы и газеты по названию, теме, алфавиту, а оформление займет всего несколько минут. Выбрать доставку газет и журналов можно уже со следующего месяца в любой регион страны, в подарок близким или соседям, нуждающимся в поддержке.

Напомним, по итогам 2020 года доля изданий, оформленных читателями на сайте «Почты России», увеличилась почти вдвое. Совместно с РБК компания открыла подписку на цифровые версии периодических изданий. К началу 2021 года в электронном формате можно было выписать 21 издание. Во время подписной кампании на второе полугодие 2021 года их станет еще больше.

Благодаря акции «Почты России» «Дерево добра» каждый неравнодушный человек может оформить подписку в адрес выбранного социального учреждения - конкретного детского дома, дома-интерната для ветеранов и престарелых. Принять участие в благотворительной акции можно на странице https://podpiska.pochta.ru/derevo-dobra или в ближайшем почтовом отделении.