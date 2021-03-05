Хабаровский ТЮЗ будет участвовать в «Золотой маске» Фото: Правительство Хабаровского края

Артисты хабаровского ТЮЗа вскоре представят свой спектакль под названием «Вафельное сердце» в Москве на фестивале «Золотая маска» в специальной программе. Михаил Дегтярев поручил выделить на это мероприятие 1,3 миллиона рублей.

Специальная программа носит название «Детский Weekend» и проводится вне конкурса. Она включает в себя разножанровые представления для детей разного возраста.

- Кураторы отбирают спектакли, которые показывают принципиально новый взгляд на детское искусство театра, расширяют его возможности, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

В 2021 году старт программе дадут 19 марта. Среди восьми коллективов-участников и хабаровский ТЮЗ. С 18 по 26 марта пройдут репетиции и показы. Кроме того, артисты сами поучаствуют в мастер-классах, посетят Большой театр.

Напомним, хабаровский Театр юного зрителя уже в третий раз участвует во Всероссийских фестивалях.

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