Тихоокеанскую улицу будут перекрывать по утрам, вечерам и ночам в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

На следующей неделе в краевой столице будут перекрывать полосы дорожного движения на улице Тихоокеанской.

- Перекрытие дорог связано с организацией работ по смене резинокордового настила на железнодорожном переезде в районе завода «Дальдизель», - сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на управление ДВЖД.

С девятого по 12 марта с шести и до восьми часов утра, а также с восьми и до 11 часов вечера будут перекрывать движение по одной полосе. Затем, с 11 часов вечера и до шести часов утра будут перекрывать полностью дорогу.

Администрация города просит жителей в это время учитывать заявленную информацию и перестраивать свои маршруты для полноценного передвижения.

Напомним, помимо локальных ремонтов, в этом году начнется реконструкция автодороги по улице Тихоокеанской в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». «Комсомольская правда» следит за ситуацией и о начале работ оповестит жителей.

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