Водителю перевернувшегося грузовика в Хабаровске помогли военные спасатели Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровске сегодня, пятого марта, в послеобеденное время произошло дорожно-транспортное происшествие. На помощь участнику ДТП выехала группа Амурского спасательного центра МЧС России. Сообщение о происшествии поступило в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Сотрудникам сообщили, что на повороте дороги со стороны поселка имени Горького на Комсомольскую трассу перевернулся грузовой автомобиль КАМАЗ.

- Когда спасатели прибыли на место аварии, выяснилось, что водитель не пострадал. Однако автомобиль был опрокинут на бок. По информации спасателей, машина съехала со скользкой дороги, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Спасатели перевернули автомобиль и вытащили на трассу с помощью полноприводной техники и тросов. Затруднений в движении на этом участке нет.

Водителей призывают быть предельно осторожными при движении по трассам во время ухудшения погодных условий.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.