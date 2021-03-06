Коронавирус в Хабаровском крае: по данным на утро 6 марта 2021 года заболели еще 50 человек

Заболеваемость идет на спад, а число вакцинированных растет Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

По данным минздрава Хабаровского края, на утро субботы, 6 марта, выявлено пятьдесят новых случаев заболевания коронавирусом. Тяжелых пациентов восемь, из них двое на ИВЛ. Скончались два человека. Выздоровели 90 человек.

Больше всего вновь заболевших в Хабаровске – 32 человека; в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровском районе – по 8 заболевших; в Нанайском и им. Лазо районах – по одному.

В инфекционных госпиталях края развернута 851 койка для больных COVID-19, свободны 253 места. Поскольку уровень заболеваемости падает, то и количество коек снижается. Постепенно перепрофилированные под инфекционки медучреждения возвращаются к прежнему режиму работы.

Нарастающим итогом с начала эпидемии в Хабаровском крае зарегистрировано 49 220 случаев коронавируса нового типа, выздоровели 46 536 человек выздоровело, умерли 294. На лечении сейчас находятся 2390, из них в стационарах 598, амбулаторно лечатся 1792.

Напомним, вакцинация от коронавируса идет полным ходом. Поставить прививку можно как в прививочных пунктах в поликлиниках, так и в «уголках здоровья», развернутых в торговых центрах. Лучше предварительно записаться.