Правительство Хабаровского края разрабатывает новые меры поддержки бизнеса

Позицию краевого правительства обозначил Михаил Дегтярев: общение власти и бизнеса должно идти в дружелюбной обстановке Фото: Правительство Хабаровского края

Власть и бизнес Хабаровского края встретились, чтобы вместе проработать новые меры поддержки предпринимателей, улучшение инвестиционного климата и развитие коммерческой инициативы. Мария Авилова, первый зам председателя правительства края, напомнила, что перед экономическим блоком стоят серьезные задачи и решить их можно, только при активном участии всех сторон.

- Позицию краевого правительства четко обозначил врио губернатора Михаил Дегтярев: дружелюбное отношение, без которого мы не продвинемся в решении ни социальных, ни экономических вопросов, - отметила Мария Авилова. - Мы модернизировали работу с инвесторами, теперь сотрудничество с крупными компаниями, готовыми вкладывать деньги в развитие региона, строится по принципу одного окна через инвестиционный портал Хабаровского края.

Вместе с представителями объединений предпринимателей власти края выявляют болевые точки и намечают пути «лечения». Например, есть задача активнее вовлекать малый и средний бизнес в систему госзакупок по 223-ФЗ. Но есть перекос в сторону компаний, расположенных в центральной части страны. Нужно перенастроить работу так, чтобы все больше предпринимателей могли участвовать в торгах.

Есть цель развивать семейный бизнес в крае, тем более, что уже есть примеры – хабаровские предприниматели стали победителями проекта «100 Семейных компаний России» в 2021 году.

По мнению Марии Авиловой, прямой конструктивный диалог бизнеса и власти, поставленный на регулярную основу, способствует постепенному разрешению застарелых проблем.