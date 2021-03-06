Коронавирус в ЕАО: данные на утро 6 марта 2021 года

В области за минувшие сутки проведено свыше сотни тестов на ковид-19 Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

По данным пресс-службы правительства ЕАО, по данным на 10 часов утра 6 марта 2021 года в области нарастающим итогом с начала пандемии заболели новой коронавирусной инфекцией 4347 человек. Выздоровели 4150, летальных исходов 119.

В инфекционном госпитале лежат 39 человек, столько же больных лечится на дому амбулаторно. Коечный фонд составляет 88 койко-мест, заполнен на 44 процента.

За минувшие сутки проведено 108 тестов на коронавирус. На карантине по домам находятся 137 человек – они либо контактировали с заболевшими ковидом, либо имеют признаки заболевания и пока не получили результаты теста.

Что касается заболеваемости пневмонией, то в больницах области лечатся 106 пациентов, из них госпитализированы 80 человек. Среди больных пневмонией 19 детей, из которых восемь лечатся амбулаторно, а одиннадцать ребятишек лежат в больницах. На искусственной вентиляции легких находятся два пациента.

Напомним, в Еврейской автономии продолжают действовать ограничения по коронавирусу. Так, до 29 марта продлен режим самоизоляции для граждан 65+, масочный режим действует до 1 апреля.