Михаил Дегтярев приехал в Советско-Гаванский район, проверить как восстанавливают объекты после циклона

Еще вчера Михаил Дегтярев чествовал выдающихся женщин края, а сегодня уже в пострадавшем от стихии районе Фото: Правительство Хабаровского края

Сегодня, 6 марта 2021 года, Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, находится с рабочей поездкой в Советско-Гаванском районе. Основная цель визита - проконтролировать ход восстановительных работ. Напомним, недавний ураган нанес серьезный ущерб объектам социальной и жилой инфраструктуры. С жилых домов срывало крыши, разбивались окна, ветер ломал деревья.

- Отправился на побережье Татарского пролива с инспекцией ликвидации последствий мощного урагана, который разрушил часть социальных и жилых объектов, - доложил жителям Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем Инстаграм-аккаунте. - Из-за ураганного ветра школа осталась без огромного оконного блока в рекреации (имеется ввиду школа в поселке Заветы Ильича - прим. ред.).

Глава края уже был в районе, сразу после урагана, прилетев туда после поездки в Москву, где встречался с Владимиром Путиным. В тот визит он потребовал от ответственных ведомств провести восстановительные работы в кратчайшие сроки. Сейчас хочет лично убедиться в том, что все идет по графику. С собой в поездку глава региона взял несколько краевых министров, чтобы прямо на месте они отчитались за сделанное и объяснили причины проволочек.

Кстати, сегодня же в Советско-Гаванском районе в 16-й раз проходит ежегодный международный фестиваль «Серебряная корюшка». Мероприятие внесено в Национальный календарь событий. Рыбаки соревнуются в семи номинациях, в том числе на самый большой и самый маленький улов и скоростное бурение лунки. А для гостей приготовлена развлекательная программа с конкурсами, катанием на снегокатах, спортивными играми. Чтобы никто не замерз, установлены отапливаемые палатки, где можно выпить стакан горячего чаю. Будет ли среди гостей фестиваля Михаил Дегтярев, пока не сообщается.