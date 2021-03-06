В Хабаровском крае к 8 Марта подготовлены концерты, спектакли и тематические экскурсии

Сцена из спектакля «Искусство жениться». Фото: ХКМТ

В Хабаровском крае к Международному женскому дню пройдет ряд культурных событий. Дальневосточный художественный музей подготовил экскурсию «Женские образы в изобразительном искусстве», 6 и 7 марта. Музей «Мир говорящих машин» 6 марта проводит экскурсию «Имя твое» - прозвучат записи песен, посвященных женщинам.

Хабаровская краевая детская библиотека им. Наволочкина устраивает концерт «В честь прекрасных дам». Дальневосточная государственная научная библиотека подготовила книжную выставку «Международный женский день».

Хабаровский краевой музыкальный театр представит кабаре-комедию «Искусство жениться», Хабаровский краевой театр драмы – комедию «Только для женщин».

В сам праздник, 8 марта, театр драмы ставит «Люкс для иностранцев», музыкальный театр запланировал концерт «Верни мне музыку», посвященный столетию Арно Бабаджаняна. В краевой филармонии известный ансамбль «Дальний Восток» представит концертную программу «Для Вас…». А зоосад «Приамурский» им. В.П. Сысоева приглашает всех на тематическую экскурсию «Мамы разные важны, все прекрасны и милы!» с показательным кормлением питомцев домашней фермы.

Все мероприятия будут проходить с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.