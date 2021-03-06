В Хабаровском крае двое детей погибли при пожаре в жилом деревянном доме

Деревянный дом полыхнул как спичка и выгорел дотла. Фото: пресс-служба МЧС по Хабаровскому краю

В поселке Березовый Солнечного района произошла трагедия: пожар унес жизни двух детей, 2018 и 2019 года рождения. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Хабаровскому краю, сообщение о том, что горит одноэтажный деревянный жилой дом поступило днем 6 марта 2021 года.

Дом рассчитан на четырех хозяев, фактически в нем были заняты только две квартиры. На момент прибытия пожарного расчета на место, одноэтажка уже полыхала вовсю. Несколько часов пятнадцать пожарных боролись с огнем. Деревянное строение выгорело полностью. Самое ужасное, что в доме были дети.

Следственный комитет по Хабаровскому краю и ЕАО возбудил уголовное дело по факту гибели малолетних детей. Вместе с дознавателями пожарного надзора следователи устанавливают причины возгорания. Известно, что в квартире был установлен пожарный извещатель – портативная сигнализация, которая реагирует на дым и подает звуковой сигнал. Работал ли извещатель, почему взрослых не было дома? На эти вопросы следствию еще предстоит дать ответ.