Коронавирус забрал жизни двух жителей Хабаровского края за прошедшие сутки

В крае зафиксированы 56 новых случаев ковида Фото: Петр МОЛОТОВ

В Хабаровском крае за прошедшие сутки выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число новых заражений в регионе сравнялось с началом сентября 2020 года. Зарегистрировано 2 летальных случая. Согласным данным Росстата, общее количество смертей от коронавируса в России по сравнению с предыдущим месяцем сократилось на 20%.

За сутки в крае выздоровело 79 человек. 12 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 8 человек подключено к искусственной вентиляции легких. В медучреждениях края развернуты 833 койки, общее количество свободных коек – 256.

Всего с начала пандемии, по данным регионального минздрава, в Хабаровском крае зарегистрировано:

- 49 276 случаев Covid-19

- 46 615 человек выздоровело

- 2365 находится на лечении, из них в стационаре 577, амбулаторно 1788

- 296 человека умерло