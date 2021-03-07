Погода на 7 марта в Хабаровске: холодно ночью и утром, днем – потепление

Зимние температуры постепенно отступают Фото: Петр МОЛОТОВ

Хабаровский край попал в зону холода после потепления, которое принес циклон 4 и 5 марта. Ночные температуры опускаются до -23 градусов, а днем воздух едва прогревается до -12. Но весеннее тепло не за горами, как обещают синоптики.

По данным хабаровского гидрометцентра, уже к 8 марта в регион придет долгожданное потепление. А со среды дневные температуры все чаще будут превышать отметку в 0 градусов. Ну а пока, 7 марта, в крае все еще сохраняется холодная погода.

Ночью, 7 марта, в Хабаровске до -20 градусов, днем до -9, ветер юго-западный до 10 м/с.

В Комсомольске прохладнее: ночью до -28, днем до – 10 градусов, ветер южный 6-11 м/с.

В Бикине ночью до -24, днем до -6 градусов.

На побережье (Совгавань, Ванино) ночные температуры приблизятся к -24 градусам, днем до -6.

В северных районах ночью до -27, днем – 15 градусов, ветер северо-западный до 12 м/с.

Снега на территории края не ожидается.