Студенты колледжей Хабаровского края смогут развить дополнительные навыки

Проект "Меню возможностей" стартует 13 марта. Фото: движение "16.35"

Молодежное движение студентов профессиональных образовательных организаций Хабаровского края «16.35» готовит к запуску новый сезон проекта «Меню возможностей». Почему «16.35»? Как пишут организаторы, с 16 до 35 лет каждый человек закладывает для себя фундамент своей жизни. Это время когда принимаются самые важные решения, строится карьера и приобретаются навыки, влияющие на всю дальнейшую жизнь. Чтобы помочь студентам развивать дополнительные профессиональные навыки, с 13 марта организаторы запускают экспресс-курсы по 4 направлениям: карьера, гражданская патриотика, студенческое самоуправление и основы предпринимательства.

Участники смогут решить необычные задачи, пообщаться с единомышленниками и пройти оригинальную образовательную программу. Пройти испытание и получить новые знания смогут как новички, так и опытные студенты.

Расписание проекта «Меню возможностей» можно посмотреть в инстаграм-аккаунте движения «16.35».