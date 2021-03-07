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Общество

Молодые семьи Хабаровска получат свыше 86 млн рублей на улучшение жилищных условий

Чтобы получить финансовую поддержку, оба супруга должны быть младше 35 лет
Олег ОРЛОВ
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На семью из 3 человек выделят до 1,6 млн рублей на покупку квартиры

На семью из 3 человек выделят до 1,6 млн рублей на покупку квартиры

Фото: Петр МОЛОТОВ

Министерство строительства Хабаровского края определилось с объемами финансовой поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Больше всего – 86,7 миллиона рублей – получат молодые семьи Хабаровска, комсомольчане могут рассчитывать на 60,7 млн, а жители Хабаровского района получат свыше 20 млн рублей.

Условие для получения бюджетной поддержки – супругам нельзя быть старше 35 лет, кроме этого, семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий.

В качестве финансовой поддержки семье выдается сертификат. Его можно использовать на покупку как строящегося, так и готового жилья. Субсидия на семью из 3-х человек составляет 1,6 млн рублей. Использовать средства государственной поддержки можно только на территории того муниципального образования, в котором семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий.

Подать документы можно будет с 17 марта по 28 апреля. Адреса по краю:

- Хабаровск, ул. Запарина, д. 76, каб. 531 по средам с 09:00 до 13:00, а также по субботам с 20 марта по 24 апреля. Записаться на прием можно до 23 апреля по будням с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по телефонам: (4212) 32-52-46, 30-44-52.

- В Комсомольске-на-Амуре прием документов осуществляется до 25 марта по адресу: ул. Комсомольская, д. 34/2. Записаться на прием можно по телефону: (4217) 52-29-89.

- В Хабаровском районе прием документов начнется в апреле. Время, место и контактные телефоны будут дополнительно размещены на сайте регионального министерства строительства.