Из-за коронавируса в Хабаровском крае 11 человек находятся на искусственной вентиляции легких

За прошедшие сутки в регионе было зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией Фото: Борис КОКУРИН

Как отмечают в региональном минздраве за прошедшие сутки было зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. При этом 74 человека выздоровели и были сняты с медицинского учета. Показатель тестирования на 100 тысяч жителей составил 164,

Тем не менее в инфекционных госпиталях остаются 19 тяжелых пациентов, из них 11 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. К сожалению, за прошлые сутки были зарегистрированы еще 2 летальных исхода.

- Сейчас в Хабаровском крае развернуто 833 койки. Количество свободных коек- 232, - сообщили в краевом министерстве здравоохранения.

Больше всего больных выявлено в Хабаровске – 20 человек, на втором месте Комсомольск-на-Амуре – 11 человек, на третьем Охотский район – 9 человек. 8 пациентов с COVID-19 в районе имени Лазо, в Амурском и Нанайском районах по 2 человека, в Хабаровском и Бикинском по 1 зараженному.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано:

49330 случаев Covid-19

46691 человек выздоровел

2364 находится на лечении, из них в стационаре 601, амбулаторно 1740

298 человек умерли.